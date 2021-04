மாவட்ட செய்திகள்

அடிப்படை வசதிகளை செய்து தராததை கண்டித்து கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் தர்ணா + "||" + Condemnation for not doing basic amenities Before the Collector's Office Public tarna with quarters

அடிப்படை வசதிகளை செய்து தராததை கண்டித்து கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் தர்ணா