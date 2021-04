மாவட்ட செய்திகள்

முழு ஊரடங்கிற்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும்- போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் வேண்டுகோள் + "||" + Police Superintendent Jayakumar appeals to the public to cooperate in the entire curfew

முழு ஊரடங்கிற்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும்- போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் வேண்டுகோள்