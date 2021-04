மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் உள்ள நகை பட்டறையில் 250 கிராம் தங்கத்தை திருடி விற்ற ஊழியர் கைது + "||" + An employee was arrested for stealing and selling 250 grams of gold.

திருச்சியில் உள்ள நகை பட்டறையில் 250 கிராம் தங்கத்தை திருடி விற்ற ஊழியர் கைது