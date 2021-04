மாவட்ட செய்திகள்

இன்று முழு ஊரடங்கு எதிரொலி:திருச்சியில் காய்கறி, மீன், இறைச்சி வாங்க சமூக விலகல் இன்றி குவிந்த பொதுமக்கள் + "||" + the public gathered in Trichy markets to buy vegetables, fish and meat without social discrimination.

இன்று முழு ஊரடங்கு எதிரொலி:திருச்சியில் காய்கறி, மீன், இறைச்சி வாங்க சமூக விலகல் இன்றி குவிந்த பொதுமக்கள்