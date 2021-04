மாவட்ட செய்திகள்

சாலையில் கிடந்த ரூ.58 ஆயிரத்தை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த இளம்பெண் + "||" + Police Superintendent Manivannan praised the girl who handed over Rs. 58,000 lying on the road.

