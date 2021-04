மாவட்ட செய்திகள்

ஊரங்கை மீறுபவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்படும்; போலீஸ் சூப்பிரண்டு சுகுணா சிங் எச்சரிக்கை + "||" + Police Superintendent Sukuna Singh has warned that violators of the curfew will be prosecuted.

ஊரங்கை மீறுபவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்படும்; போலீஸ் சூப்பிரண்டு சுகுணா சிங் எச்சரிக்கை