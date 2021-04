மாவட்ட செய்திகள்

செய்யாறு அருகே மது குடிக்க பணம் தராதால் மனைவியை உயிரோடு எரித்துக்கொன்ற தொழிலாளி. தானும் தீக்குளித்து உயிரை மாய்த்தார்