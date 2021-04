மாவட்ட செய்திகள்

செங்கல்பட்டு காய்கறி மார்க்கெட்டில் அரசு உத்தரவை காற்றில் பறக்க விட்ட வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் - கடும் நடவடிக்கை எடுக்க சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை + "||" + Traders and the public have blown up government orders at the Chengalpattu vegetable market

செங்கல்பட்டு காய்கறி மார்க்கெட்டில் அரசு உத்தரவை காற்றில் பறக்க விட்ட வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் - கடும் நடவடிக்கை எடுக்க சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை