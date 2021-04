மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில்மது விற்ற 33 பேர் கைது + "||" + in thoothukudi district, 33 people were arrested for selling liquor

