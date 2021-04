மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாநகரம் ஸ்தம்பித்தது;வீட்டில் முடங்கிய பொதுமக்கள் + "||" + The entire city of Trichy came to a standstill due to the curfew. The public was paralyzed at home due to lack of vehicular traffic.

