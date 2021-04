மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் 55 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களை அனுமதிக்க கூடாது. வேலூர் கலெக்டர் அறிவுறுத்தல் + "||" + People over 55 should not be allowed

தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் 55 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களை அனுமதிக்க கூடாது. வேலூர் கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்