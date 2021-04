மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்க புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமல்; நெல்லையில் தியேட்டர்கள்- சலூன் கடைகள் மூடப்பட்டன + "||" + Implement new regulations to prevent corona spread; Theaters and saloon shops in Nellai were closed

