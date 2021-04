மாவட்ட செய்திகள்

மோகனூர் அருகே, சாலைப்பணிக்காகஅனுமதியின்றி ஏரியில் மண் வெட்டி எடுப்புடிப்பர் லாரி, பொக்லைன் எந்திரம் சிறைபிடிப்பு + "||" + Excavation of soil in the lake without permission

மோகனூர் அருகே, சாலைப்பணிக்காகஅனுமதியின்றி ஏரியில் மண் வெட்டி எடுப்புடிப்பர் லாரி, பொக்லைன் எந்திரம் சிறைபிடிப்பு