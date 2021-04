கொரோனா கட்டுப்பாடுகளால் மூட உத்தரவு: சேலத்தில் தடையை மீறி டாஸ்மாக் பார்கள் செயல்படுகிறதா?-மாவட்ட மேலாளர் ஆய்வு

மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா கட்டுப்பாடுகளால் மூட உத்தரவு: சேலத்தில் தடையை மீறி டாஸ்மாக் பார்கள் செயல்படுகிறதா?-மாவட்ட மேலாளர் ஆய்வு + "||" + Corona Restrictions Closure Order: Are Tasmac Bars Operating in Salem Against Ban? District Manager Inspection

கொரோனா கட்டுப்பாடுகளால் மூட உத்தரவு: சேலத்தில் தடையை மீறி டாஸ்மாக் பார்கள் செயல்படுகிறதா?-மாவட்ட மேலாளர் ஆய்வு