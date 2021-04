மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் வாலிபர் மீது மோதியதால் பஸ் கண்ணாடி உடைப்பு + "||" + Bus glass shattered as it collided with a walker in Nellai

நெல்லையில் வாலிபர் மீது மோதியதால் பஸ் கண்ணாடி உடைப்பு