மாவட்ட செய்திகள்

எடப்பாடி அருகே விசைத்தறி ஜவுளி குடோனில் பயங்கர தீ-6¾ லட்சம் ரூபாய் நோட்டுகள் எரிந்து சாம்பல் + "||" + 6.75 lakh rupees notes burnt to ashes in power loom near Edappadi

எடப்பாடி அருகே விசைத்தறி ஜவுளி குடோனில் பயங்கர தீ-6¾ லட்சம் ரூபாய் நோட்டுகள் எரிந்து சாம்பல்