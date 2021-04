மாவட்ட செய்திகள்

2020-21 நிதி ஆண்டின் தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கியின் நிகர லாபம் ரூ.603 கோடி + "||" + Tamil Nadu Mercantile Bank has a net profit of Rs 603 crore for the financial year 2020-21

2020-21 நிதி ஆண்டின் தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கியின் நிகர லாபம் ரூ.603 கோடி