மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில்வாக்கு எண்ணிக்கையை கண்காணிக்க6 பார்வையாளர்கள் நியமனம் + "||" + appointed 6 obsevers to monitor the turnout in thoothukudi district.

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில்வாக்கு எண்ணிக்கையை கண்காணிக்க6 பார்வையாளர்கள் நியமனம்