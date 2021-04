மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா குறித்த புகார்களை கட்டுப்பாட்டு மையத்துக்கு பொதுமக்கள் தெரிவிக்கலாம் - கலெக்டர் கிரண்குராலா தகவல் + "||" + The public can report complaints about the corona to the control center Information from Collector Kirankurala

