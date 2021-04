மாவட்ட செய்திகள்

இளம்பெண் ஓட்டி பழகும்போது விபரீதம் பின்னோக்கி வந்த கார் மோதி சிறுவன் பலி; காரை அடித்து நொறுக்கிய பொதுமக்கள் + "||" + The boy was killed when his car collided head-on with a car while he was driving; Civilians smashing car

இளம்பெண் ஓட்டி பழகும்போது விபரீதம் பின்னோக்கி வந்த கார் மோதி சிறுவன் பலி; காரை அடித்து நொறுக்கிய பொதுமக்கள்