மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டி மார்லிமந்து அணையில் மான்களின் எலும்புக்கூடுகள் கிடப்பதால், குடிநீர் மாசுபடும் அபாயம் + "||" + Risk of contamination of drinking water due to deer skeletons

ஊட்டி மார்லிமந்து அணையில் மான்களின் எலும்புக்கூடுகள் கிடப்பதால், குடிநீர் மாசுபடும் அபாயம்