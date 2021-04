மாவட்ட செய்திகள்

வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்குள் கொரோனா பரிசோதனை சான்றிதழ் வைத்திருந்தால் மட்டுமே அனுமதி கலெக்டர் தகவல் + "||" + Within the ballot counting center Corona experiment Permission if certified Collector information

