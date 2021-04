மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதுகாப்பு மையங்களில் தங்கியுள்ளவர்களுக்கு தரமான உணவு வழங்க வேண்டும்- கலெக்டா் சந்திரசேகா் சாகமூாி + "||" + Quality food for those staying at the Corona Care Center

கொரோனா பாதுகாப்பு மையங்களில் தங்கியுள்ளவர்களுக்கு தரமான உணவு வழங்க வேண்டும்- கலெக்டா் சந்திரசேகா் சாகமூாி