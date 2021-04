மாவட்ட செய்திகள்

மும்பையில் மருந்து தட்டுப்பாடு எதிரொலி; தடுப்பூசி போடும் பணி திடீர் நிறுத்தம்; மராட்டிய மாநகராட்சி இரவில் அறிவிப்பு + "||" + Echo of drug shortage in Mumbai; Sudden cessation of vaccination work; Maharashtra Corporation night notice

மும்பையில் மருந்து தட்டுப்பாடு எதிரொலி; தடுப்பூசி போடும் பணி திடீர் நிறுத்தம்; மராட்டிய மாநகராட்சி இரவில் அறிவிப்பு