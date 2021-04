மாவட்ட செய்திகள்

18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்காக 1 லட்சம் தடுப்பூசி மருந்துகள் கொள்முதல்; புதுச்சேரி கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தகவல் + "||" + Purchase of 1 lakh vaccines for persons above 18 years of age; Information by Governor Tamilisai Saundarajan

18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்காக 1 லட்சம் தடுப்பூசி மருந்துகள் கொள்முதல்; புதுச்சேரி கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தகவல்