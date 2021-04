மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் இறந்தவர்களின் உடல்களை பள்ளி பஸ்களில் கொண்டு செல்லலாம் புனே வட்டார போக்குவரத்து துறை அனுமதி + "||" + By Corona The bodies of the dead Can be taken on school buses

கொரோனாவால் இறந்தவர்களின் உடல்களை பள்ளி பஸ்களில் கொண்டு செல்லலாம் புனே வட்டார போக்குவரத்து துறை அனுமதி