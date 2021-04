மாவட்ட செய்திகள்

வாழ்வாதாரம் பாதித்த வியாபாரிகளுக்கு நிவாரண பொருட்கள் வினியோகம் + "||" + Distribution of relief items to traders affected by livelihood

வாழ்வாதாரம் பாதித்த வியாபாரிகளுக்கு நிவாரண பொருட்கள் வினியோகம்