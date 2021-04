மாவட்ட செய்திகள்

சலூன் கடைகளை திறக்க அனுமதிக்க வேண்டும்- கலெக்டரிடம் மருத்துவ சமுதாயத்தினர் மனு + "||" + To allow saloon shops to open- Medical community petition to Collector

சலூன் கடைகளை திறக்க அனுமதிக்க வேண்டும்- கலெக்டரிடம் மருத்துவ சமுதாயத்தினர் மனு