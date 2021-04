மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில்4 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் ஏற்பாடுகள் தயார்போலீஸ் கண்காணிப்பு தீவிரம் + "||" + Arrangements are being made at 4 counting centers

சேலம் மாவட்டத்தில்4 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் ஏற்பாடுகள் தயார்போலீஸ் கண்காணிப்பு தீவிரம்