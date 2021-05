மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்க கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பு: சேலத்தில் இறைச்சி, மீன் கடைகள் அடைப்பு + "||" + Restrictions imposed to prevent the spread of corona: Meat and fish shops closed in Salem

கொரோனா பரவலை தடுக்க கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பு: சேலத்தில் இறைச்சி, மீன் கடைகள் அடைப்பு