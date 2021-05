மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடவில்லை + "||" + Corona vaccine has not been given to people over 18 in Salem district

