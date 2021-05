மாவட்ட செய்திகள்

ஏற்காடு தொகுதியில்2 மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை திறக்க முடியாததால் பரபரப்பு + "||" + 2 Excitement over not being able to open electronic voting machines

ஏற்காடு தொகுதியில்2 மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை திறக்க முடியாததால் பரபரப்பு