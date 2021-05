மாவட்ட செய்திகள்

சீட்டு விளையாடிய தகராறில் வாலிபர் கொலை:கொலையாளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க கோரி உறவினர்கள் சாலை மறியல்தேனியில் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Adolescent killed in card-playing dispute Relatives block the road demanding drastic action against the killers Traffic impact in Theni

சீட்டு விளையாடிய தகராறில் வாலிபர் கொலை:கொலையாளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க கோரி உறவினர்கள் சாலை மறியல்தேனியில் போக்குவரத்து பாதிப்பு