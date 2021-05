மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி தொகுதியில்நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர்30,937 வாக்குகள் பெற்றார் + "||" + in thoothukudi constituency, the nam tamilar party candidate got 30,937 votes

