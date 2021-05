மாவட்ட செய்திகள்

அணைக்கட்டு தொகுதியில் தி.மு.க. வேட்பாளர் நந்தகுமார் 2-வது முறையாக வெற்றி + "||" + In Anaikkattu DMK Candidate Nandakumar wins for the 2nd time

அணைக்கட்டு தொகுதியில் தி.மு.க. வேட்பாளர் நந்தகுமார் 2-வது முறையாக வெற்றி