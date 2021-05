மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிகொண்டா அருகே மகன் இறந்த அதிர்ச்சியில், தந்தையின் உயிரும் பிரிந்தது + "||" + In the shock of the son's death, the father's life was cut short

பள்ளிகொண்டா அருகே மகன் இறந்த அதிர்ச்சியில், தந்தையின் உயிரும் பிரிந்தது