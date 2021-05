மாவட்ட செய்திகள்

பூதலூர் ஒன்றிய பகுதியில் வாய்க்கால்களில் பள்ளங்கள் அமைத்து மழை நீரை சேமிக்க ஏற்பாடு + "||" + Forming grooves in the drains Arrange to save rain water

பூதலூர் ஒன்றிய பகுதியில் வாய்க்கால்களில் பள்ளங்கள் அமைத்து மழை நீரை சேமிக்க ஏற்பாடு