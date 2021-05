மாவட்ட செய்திகள்

முழு ஊரடங்கு காரணமாக மாவட்டம் முழுவதும் கடைகள் அடைப்பு; சாலைகள் வெறிச்சோடின தேவையில்லாமல் ஊர் சுற்றியவர்களுக்கு போலீசார் அபராதம் + "||" + Shops across the district are closed The roads were deserted Police fined

