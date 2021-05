மாவட்ட செய்திகள்

வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் பயன்படுத்தியமின்னணு எந்திரங்கள் தாலுகா அலுவலகங்களில் பாதுகாப்புடன் வைக்கப்பட்டன + "||" + The electronic machines were kept safely at the taluka offices

வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் பயன்படுத்தியமின்னணு எந்திரங்கள் தாலுகா அலுவலகங்களில் பாதுகாப்புடன் வைக்கப்பட்டன