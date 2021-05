மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஆட்டோ டிரைவர் சவாரிக்கு சென்றதால் ரூ.500 அபராதம் + "||" + An auto driver who was isolated at home due to a corona infection was fined Rs 500 for going for a ride

கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஆட்டோ டிரைவர் சவாரிக்கு சென்றதால் ரூ.500 அபராதம்