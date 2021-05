மாவட்ட செய்திகள்

மரணத்திலும் இணை பிரியாத தம்பதி: மனைவி இறந்த அதிர்ச்சியில் கணவரும் சாவு திருவொற்றியூரில் சோகம் + "||" + Couple separated in death: Tragedy in Tiruvottiyur, death of husband in shock of wife's death

மரணத்திலும் இணை பிரியாத தம்பதி: மனைவி இறந்த அதிர்ச்சியில் கணவரும் சாவு திருவொற்றியூரில் சோகம்