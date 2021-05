மாவட்ட செய்திகள்

போலீஸ் வாகனம் கவிழ்ந்ததில் அதிரடிப்படையினர் 7 பேர் படுகாயம் + "||" + Seven people were injured when a police vehicle overturned

போலீஸ் வாகனம் கவிழ்ந்ததில் அதிரடிப்படையினர் 7 பேர் படுகாயம்