மாவட்ட செய்திகள்

அக்னி நட்சத்திர வெயிலை தாங்க முடியாமல் மக்கள் அவதி + "||" + People suffer from not being able to withstand the blazing sun

அக்னி நட்சத்திர வெயிலை தாங்க முடியாமல் மக்கள் அவதி