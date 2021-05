மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில்ஆம்புலன்சில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை; 3 பேர் பலிஆக்சிஜனுடன் படுக்கை வசதி இல்லாததால் பரிதாபம் + "||" + Treatment of corona patients in the ambulance 3 killed

சேலம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில்ஆம்புலன்சில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை; 3 பேர் பலிஆக்சிஜனுடன் படுக்கை வசதி இல்லாததால் பரிதாபம்