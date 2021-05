மாவட்ட செய்திகள்

பூண்டி ஏரியில் நீர்மட்டம் குறைந்தது: கிருஷ்ணா நதிநீரை திறக்க ஆந்திர அதிகாரிகள் முடிவு + "||" + The water level in Boondi Lake is low Open the Krishna River AP officials decided

பூண்டி ஏரியில் நீர்மட்டம் குறைந்தது: கிருஷ்ணா நதிநீரை திறக்க ஆந்திர அதிகாரிகள் முடிவு