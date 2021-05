மாவட்ட செய்திகள்

லாரி உரிமையாளர் கொலை வழக்கில் மனைவி உள்பட 4 பேர் கைது வேறு ஒரு பெண்ணுடன் தொடர்பு இருப்பதாக வந்த சந்தேகத்தால் கொலை செய்தது அம்பலம் + "||" + Truck owner In the case of murder 4 people including wife were arrested

லாரி உரிமையாளர் கொலை வழக்கில் மனைவி உள்பட 4 பேர் கைது வேறு ஒரு பெண்ணுடன் தொடர்பு இருப்பதாக வந்த சந்தேகத்தால் கொலை செய்தது அம்பலம்