மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இன்று முதல்காய்கறி, பலசரக்கு கடைகள் பகல் 12 மணி வரை செயல்பட அனுமதிபோலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் தகவல் + "||" + vegetable and grocery shops in thoothukudi district are allowed to operate till 12 noon. police superintendent jeyakumar information

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இன்று முதல்காய்கறி, பலசரக்கு கடைகள் பகல் 12 மணி வரை செயல்பட அனுமதிபோலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் தகவல்