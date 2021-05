மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் மளிகை, காய்கறி கடைகளை தவிர மற்ற அனைத்து கடைகளும் திறக்க தடை + "||" + All shops are prohibited from opening

