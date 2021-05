மாவட்ட செய்திகள்

பாம்பன் கடலில் கட்டப்பட்டு வரும் புதிய ரெயில் பால தூண்களுக்கான இரும்பு கர்டர்கள் + "||" + Iron girders are being prepared for the new rail bridge piers to be built at Pamban Sea.

