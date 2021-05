மாவட்ட செய்திகள்

வண்ணாரப்பேட்டையில் பின்பக்க வாசல் வழியாக வியாபாரம் செய்த துணிக்கடைக்கு ‘சீல்’ + "||" + In Vannarapettai Via the back door Business users Seal the clothing store

வண்ணாரப்பேட்டையில் பின்பக்க வாசல் வழியாக வியாபாரம் செய்த துணிக்கடைக்கு ‘சீல்’